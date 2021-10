Mauricio Souza foi afastado das atividades do Minas por tempo indeterminado - Divulgação/FIVB

Publicado 27/10/2021 10:36 | Atualizado 27/10/2021 10:38

Rio - A pressão feita pelos patrocinadores e torcedores surtiu efeito e o central Maurício Souza se pronunciou depois de fazer postagens com teor homofóbico. Entretanto, o jogador usou de sua conta no Twitter, onde tinha - até então - menos de 100 seguidores, para se retratar. Já seu perfil do Instagram, no qual usou para atacar a DC na publicação sobre o Super-Homem bissexual, tem mais de 249 mil seguidores.

"Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas e diretoria do Clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpas a todos a quem desrespeitei ou ofendi, esta não foi minha intenção", publicou o jogador.



O Minas Tênis Clube, time em que o jogador atua, também emitiu uma nota se pronunciando sobre o caso. No documento, o clube afirma que o atleta está afastado e que foi orientado a se retratar publicamente.

"O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, se reuniu com o atleta Maurício Souza esta tarde e lhe informou sobre o seu afastamento por tempo indeterminado do Fiat/Gerdau/Minas. O atleta também recebeu uma multa e foi orientado a fazer uma retratação pública imediata. O Minas Tênis Clube reforça que não aceita e não aceitará manifestações intolerantes de qualquer forma e que intensificará campanhas internas em prol da diversidade, respeito e união, por serem causas importantes e alinhadas com os valores institucionais", disse o clube.

Companheiro de Maurício na seleção, o ponteiro Douglas Souza foi um dos maiores críticos da postagem do central. Para Douglas, a multa e o pedido de desculpas não bastam para consertar o problema.

"O famoso não vai dar em nada, né? Toda vez a mesma coisa, cansado disso de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma “multa” e uma retratação nas redes sociais. Até quando? Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentar passar o pano nisso. Vergonhoso. Todos os dias, todas as horas um dos nossos morrem. E o que temos? Uma retratação…..", disse Douglas através das redes sociais.