Neto - Foto: Reprodução/Band

Publicado 27/10/2021 09:30

Rio - Após a saída do ex-jogador Edilson da Band, o apresentador Neto resolveu abrir o jogo e dizer o que levou o ex-atacante do Palmeiras, Corinthians e Flamengo a deixar a emissora. De acordo com Neto, o Capetinha teve problemas com muitos profissionais da Band.

"O Edílson disse que eu sou de um jeito no programa e fora eu sou outra. Não é verdade Edílson, eu sou a mesma coisa. Talvez você seja diferente. Porque o ambiente que você fez no Os Donos da Bola foi um ambiente difícil. Você teve problemas com o Fernandinho (Fernandez). O que você fez aquele dia foi absurdo. O que você fez com o Velloso, o Canhão (narrador Rogério Assis), o Bruno (Prado) foi muito feio", afirmou.

Neto também falou sobre as críticas que recebeu do ex-jogador. Na opinião do apresentador, Edilson deveria falar sobre outro ex-atacante, que agora faz parte da emissora paulista. Além disso, Neto voltou a criticar o temperamento do Capetinha.

"Se você Edílson, tem alguma coisa pra falar, tem que falar com o Edmundo, que entrou no seu lugar. E outra coisa: quem decide isso não sou eu. Agora, o ambiente horrível que você fez na Band talvez tenha feito com o que você saísse de lá", disse Neto.