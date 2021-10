Mauricio Souza foi afastado das atividades do Minas por tempo indeterminado - Divulgação/FIVB

Mauricio Souza foi afastado das atividades do Minas por tempo indeterminadoDivulgação/FIVB

Publicado 26/10/2021 20:37

Belo Horizonte - Cobrado pela repercussão negativa das declarações homofóbicas de Maurício Souza sobre a orientação sexual do novo Super-Homem, anunciada pela DC Comics, o Minas Tênis Clube bateu o martelo nesta terça-feira pelo afastamento do central, de 33 anos, e ainda anunciou que ele será multado e deverá se retratar. O caso tomou uma enorme proporção nas redes sociais. Os patrocinadores se manifestaram contra o posicionamento do atleta e cobraram uma punição do Minas.

Companheiro de Maurício Souza na seleção brasileira de vôlei, Douglas Souza foi o único jogador que rebateu publicamente as declarações de Maurício Souza e não ficou satisfeito com as sanções impostas. Primeiro atleta abertamente homossexual no vôlei brasileiro e figura ativa na comunidade LGBTQIA+, o ponteiro, que atualmente joga na Itália, viralizou nas redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio-2020, pelo humor. Nas quadras, foi um dos raros destaques do Brasil, que terminou a competição em quarto lugar.

"O famoso não vai dar em nada né. Toda vez a mesma coisa, cansado disso de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma “multa” e uma retratação nas redes sociais. Até quando? Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentar passar o pano nisso. Vergonhoso. Todos os dias, todas as horas um dos nossos morrem. E o que temos? Uma retratação…..", publicou Douglas em suas redes sociais.

Não é a primeira vez que os dois jogadores trocam farpas via internet. O último embate teve início há duas semanas quando a DC Comics anunciou que o filho de Clark Kent, o novo Super-Homem, descobrirá que é bissexual nas próximas edições da HQ.

"Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu Maurício na publicação que deu origem à polêmica, com direito a réplica de Douglas:

"Engraçado que eu não virei heterossexual vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade pra sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte".

A 'guerra fria' teve sequência, com indiretas dois dois colegas de seleção brasileira. No entanto, o ultimato dado pelos patrocinadores do Minas motivaram a punição para Maurício Souza, que se mostrou disposto a se retratar e acatar a multa depois de uma longa reunião entre as partes. O clube, no entanto, não revelou o período de afastamento do central.