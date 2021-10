Pedrinho chegou em janeiro de 2020, mas não emplacou jogando pelo Benfica - Benfica/Divulgação

Publicado 26/10/2021 18:27

Em entrevista ao jornal português 'A Bola', o meia-atacante Pedrinho disse que teve dificuldades para trabalhar com Jorge Jesus no Benfica. Atualmente no Shakhtar Donetsk, o jogador reclamou das cobranças exageradas do técnico ex-Flamengo.

"É um treinador com ideias fantásticas, muito bom. Mas às vezes não desempenhamos o que queremos por causa das cobranças dele. Como ele é, não tinha total liberdade para abordar, não sabia como reagiria", afirmou.



Aos 23 anos, Pedrinho finalmente conseguiu uma sequência no futebol europeu desde que deixou o Corinthians, em janeiro de 2020. Pelo Benfica, ele disputou apenas 31 jogos, sendo 11 como titular. Já pelo Shakhtar Donetsk, quando chegou no meio do ano, já disputou 14 partidas e começou jogando 12 vezes.



“No Benfica sonhava jogar, mas sentia que não havia aquela confiança no meu futebol, vontade de contar comigo de verdade. Um jogador quando está sem confiança acaba por render muito menos do que se espera", disse.