Marcelo PitalugaDivulgação

Publicado 26/10/2021 18:23

Rio - O goleiro Marcelo Pitaluga, de 18 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense, foi relacionado pela primeira vez na equipe profissional do Liverpool. O jogador iniciará no banco de reservas na partida contra o Preston North End, pelas oitavas de final da Copa Liga Inglesa.

Com a ausência de Alisson, poupado, assim como outros titulares, e o reserva Caoimhin Kelleher, que está doente e virou dúvida para a partida, Adrián San Miguel será o titular. Por outro lado, caso o Pitaluga entre em campo, será a estreia no time profissional do Liverpool.

O jogador já integra o elenco profissional do Liverpool, mas acabou descendo para as categorias inferiores para poder jogar. Na última segunda-feira, esteve presente no empate por 2 a 2 com Blackburn Rovers, pelo Campeonato Inglês Sub-23. Pitaluga soma 14 partidas nos times sub-23, sub-21 e sub-18 do clube inglês.