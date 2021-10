O lateral-direito Reese James converte a decisiva penalidade para o Chelsea - AFP

Publicado 26/10/2021 18:52

Londres - O Chelsea está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, mas a classificação confirmada na tarde desta terça-feira, em Stamford Bridge, foi suada. Depois do empate em 1 a 1, no tempo regulamentar, os donos da casa só conseguiram bater o Southampton na disputa de pênaltis por 3 a 2. Havertz abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Che Adams deixou tudo igual no segundo.

O zagueiro brasileiro Thiago Silva e o volante ítalo-brasileiro Jorginho foram poupados pelo técnico Thomas Tuchel, que viu o goleiro Foster, do Southampton, fechar o gol ao longo dos 90 minutos. Nas penalidades, Hudson-Odoi, Chilwell e James marcaram converteram as cobranças pelo Chelsea. Romeu e Long descontaram.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea volta a disputar as quartas da EFL Cup após amargar seguidas eliminações nas oitavas de final nas duas últimas temporadas. O adversário será conhecido no sorteio que será neste sábado.