Vídeo: Atleta é esfaqueado após suposta briga por farinha no Amazonas Foto: Reprodução

Publicado 26/10/2021 19:48 | Atualizado 26/10/2021 19:55

Rio - Um dos jogadores do CDC Manicoré/Novo Aripuanã, foi esfaqueado durante uma suposta briga por farinha durante o almoço em um alojamento na Vila Olímpica do Amazonas, espaço da Fundação de Alto Rendimento do Amazonas (Faar). A informação é do portal "GE".

A equipe foi uma das participantes da Série B do Amazonense 2021, mas fez uma campanha ruim, com cinco derrotas em cinco partidas e um W.O por abandono na sexta rodada do torneio. O time teve diversos problemas extracampos, além disso, o caso em que o jogador é esfaqueado no alojamento após uma suposta briga por farinha.

De acordo com a apuração do portal "GE", o dirigente chamado Douglas teria pego a farinha que veio na comida do atleta conhecido como Duran e iniciou a discussão. Na ocasião, o diretor pegou uma faca e esfaqueou o jogador. A briga teria acontecido no dia 20 de outubro.

Em nota oficial, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, informou que os 29 atletas ficaram nas dependências. O jogador chegou a ser atendido no hospital, mas não sofreu consequências graves e está bem.