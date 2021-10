Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 27/10/2021 17:50

Rio - O volante Souza, ex-Vasco, e atualmente no Besiktas-TUR, discordou do comentário de Casagrande, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (27). Na ocasião, o comentarista do Grupo Globo se posicionou contra o caso de homofobia do atleta Maurício Souza, do vôlei.

"Só porque o cara [Maurício Souza] falou a verdade (emoji de risada). Homofobia não é ter opinião contrária. Pode falar mal do presidente, do senador, do padre, pastor e até de Deus se levantam contra. Aí deu uma opinião contra a algumas exigências que estão sendo impostas pelos grupos LGBTs, aí, são homofóbicos, nazistas, preconceituosos… gosta de taxar os outros, aí se te chamam de “cheirador” de cocaína, tu se torna vítima, diz que era doença. Mas chamar os outros que discordam de você de tudo que é nome, você gosta. Abre o olho, casão", disse o volante Souza, em sua rede social.



O atleta Maurício Souza foi criticado após se posicionar contra a bissexualidade de John Kent, atual Superman e filho de Lois e Clark nos quadrinhos da DC Comics. Desta forma, o caso ganhou bastante repercussão, até o ponto do colega de seleção brasileira de vôlei, Douglas Souza rebater dizendo que, em nenhum momento, decidiu ser heterossexual, vendo homens beijando mulheres.

Após a repercussão, Maurício Souza pediu desculpas em suas redes sociais, mas deixou a situação mais insustentável, quando disse que "defende aquilo que acredita" e que "não pode mais colocar os valores acima de tudo". Em seguida, o Minas Tênis Clube decidiu encerrar o contrato do atleta, nesta quarta-feira, além de ter dito antes da demissão de que é "a favor da liberdade nas mídias sociais desde que as manifestações não ferissem as leis".