Jogadores do Bayern de Munique ficam atônitos após a goleada sofridaAFP

Publicado 27/10/2021 18:05

Rolo compressor com três goleadas nos últimos cinco jogos, o Bayern de Munique desta vez foi a vítima. E com requintes de crueldade. Ao ser atropelado por 5 a 0 pelo Borussia Monchengladbach, o gigante alemão, que jogou com seus titulares, foi eliminado da Copa da Alemanha já na segunda fase e, de quebra, viu acabar sua sequência de 85 jogos oficiais seguidos balançando as redes adversárias.

De acordo com o perfil do Twitter MisterChip, especializado em estatísticas, o Bayern não ficava com cinco gols de desvantagem desde 20 de setembro de 2008, mas fez dois gols ainda e perdeu por 5 a 2 para Werder Bremen. E desde 1978 o Gigante alemão não perdia por cinco ou mais de diferença numa partida oficial: 7 a 1 para o Fortuna Düsseldorf. De quebra, ainda segundo MisterChip, essa foi a pior derrota do clube na Copa da Alemanha.



Ao passar em branco em uma partida, o que não acontecia desde 9 de fevereiro de 2020 (0 a 0 com o RB Leipzig), o Bayern não pode mais alcançar o recorde de jogos com gols seguidos, que pertence ao River Plate entre 1936 e 1939, com 96.



A eliminação vexatória aconteceu para o Monchengladbach, que ocupa apenas a 12ª colocação e marcou 10 vezes em nove rodadas do Campeonato Alemão. Os gols foram marcados por Koné, logo aos dois minutos. Bensebaini marcou dois, aos 15 e 21, de pênalti. Na segunda etapa, Embolo completou a goleada inimaginável aos seis e aos 12.