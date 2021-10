Zé Roberto em evento de divulgação do Campeonato Alemão - Bruna Prado/Bundesliga

Zé Roberto em evento de divulgação do Campeonato AlemãoBruna Prado/Bundesliga

Publicado 28/10/2021 18:24 | Atualizado 28/10/2021 18:27

Com passagens marcantes por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo, Zé Roberto é o segundo brasileiro com mais jogos no Campeonato Alemão. E, como alguém que conhece bem o país, o ex-jogador, com passagens por grande clubes como Flamengo, além da Seleção, afirmou que Gerson teria tudo para dar certo no futebol alemão.

Atualmente no Olympique de Marselha, o volante ex-Flamengo é visto por Zé Roberto como grande potencial para ser uma estrela do Campeonato Alemão, inclusive, jogando pelo Bayern de Munique.



"Quem se encaixaria muito bem é o Gerson, ele tem uma canhota diferente, é um jogador moderno, gosto muito do futebol dele, se encaixaria bem no Bayern de Munique. Acho que ele cairia como luva no time, com um lateral esquerdo que apoia muito e o Gerson ia ficar muito bom o lado esquerdo do Bayern", disse Zé Roberto em nota enviada pela Bundesliga.