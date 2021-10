Xavi Hernández pode retornar ao Barcelona - AFP

Xavi Hernández pode retornar ao BarcelonaAFP

Publicado 28/10/2021 17:23

Depois da demissão de Ronald Koeman, o Barcelona corre contra o tempo para ter um novo treinador já no próximo compromisso pela Liga dos Campeões, em 3 de novembro, contra o Dínamo de Kiev. Entretanto, a missão não é das mais simples. Favorito para ocupar o cargo, segundo a imprensa espanhola, Xavi já teria um acordo, mas desconversou sobre o assunto e só deve ser liberado do Al-Sadd, do Qatar, na próxima semana, se receber a multa rescisória.

"Estou atualmente focado no meu trabalho no Al-Sadd e não posso falar sobre mais nada", disse em entrevista coletiva.



Entretanto, o ídolo do Barcelona como jogador já teria o caminho aberto para retornar ao clube. Segundo a imprensa espanhola, os dirigentes do Al-Sadd estariam dispostos a liberá-lo dependendo da negociação na cláusula de rescisão, que giraria em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,51).



O problema é que o clube do Qatar não pretende liberar Xavi rapidamente, a tempo do jogo do dia 3. Campeão nacional e recentemente da Copa do Emir, o Al-Sadd joga no sábado contra o Al-Ahli e quarta, contra o Al Duhail. O treinador só seria liberado após esses dois compromissos.