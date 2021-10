Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)AFP

Publicado 28/10/2021 19:25

Rio - Neymar soltou o verbo sobre as críticas que recebe por conta de sua vida extracampo. Em entrevista ao canal "Fui Clear", o atacante garantiu que o fato de ter uma vida badalada fora das quatro linhas jamais prejudicou sua carreira.

“Eu falo de respeito, porque a galera fala: 'Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, aquilo'. Então como você vai ficar 12 anos no auge? Sem se cuidar? É complicado”, disse.

"Aí eu fui para uma festa, conheci alguém muito famoso, e falam: 'O Neymar saiu, Neymar é baladeiro, não pode ir para a festa'. Não, eu saio quando eu posso. Saio quando dá. Quando eu sei que não vou treinar no dia seguinte. Eu não vou deixar de fazer nada. Sempre falei isso. Tem que me cobrar com o que eu faço dentro de campo", completou.