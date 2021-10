Raphinha foi acolhido em sua primeira oportunidade na Seleção e mostrou rápida adaptação - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/10/2021 16:42

Um dos destaques da Seleção nos últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Raphinha voltou a ser convocado por Tite e vive a expectativa de continuar como titular. Sua presença na lista chegou a correr risco, devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, mas ele deverá estar de volta aos gramados neste domingo pelo Leeds, no Campeonato Inglês. Com isso, poderá seguir com o sonho de vestir a amarelinha.

"Como falei da outra vez, é um sonho de criança e um privilégio imenso ter a oportunidade de vestir essa camisa e representar o meu país, o meu povo, as minhas origens. Estou muito feliz e quero dar continuidade ao trabalho na Seleção", comemorou Raphinha, garantindo já estar completamente recuperado da lesão.



"A pancada foi forte, mas, por sorte, meu pé não estava no chão e isso me ajudou a não ter problemas mais graves. Já estou bem e pronto para jogar. Se tudo transcorrer de forma normal, devo estar à disposição no final de semana, contra o Norwich", afirmou.



A Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia, dia 11 em São Paulo, e Argentina, fora de casa, dia 16. Líder das Eliminatórias com 31 pontos em 11 jogos, o Brasil pode confirmar vaga na Copa do Mundo do Catar nestes jogos.