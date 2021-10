Eriksen retornou pela primeira vez ao CT da Inter de Milão em agosto - Divulgação/Inter de Milão

Publicado 29/10/2021 15:28

A direção da Internazionale admitiu nesta sexta-feira a possibilidade de transferir Christian Eriksen para outro clube, visto que o atacante dinamarquês não pode jogar na Itália por ter sido vítima de uma parada cardíaca na partida de sua seleção nacional contra a Finlândia, em Copenhague, no último dia 12 de junho, pela rodada de estreia da Eurocopa.

"Em relação à inscrição do jogador Eriksen, deve ser notado que depois da lesão sofrida na Eurocopa, em junho de 2021, o jogador foi temporariamente impedido pelas autoridades de saúde italianas de disputar qualquer atividade esportiva na presente temporada", explicou uma nota oficial divulgada pela equipe de Milão.



"Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido em outros países, onde o jogador poderia retomar a sua atividade competitiva", acrescentou ainda a direção da Internazionale, no documento de apresentação de contas do clube.



O meia de 29 anos não entra em campo desde que caiu desacordado no minuto 43 do confronto contra a Finlândia, tendo sido reanimado com recurso de um desfibrilador depois de ter sido dado como "clinicamente morto" por "alguns segundos".



A diretoria da Internazionale informou ainda que vai receber uma compensação financeira da Uefa pelo que aconteceu com o jogador dinamarquês, que tem contrato com o clube italiano até o final da temporada 2023-2024.