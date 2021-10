Arena Fonte Nova receberá jogo da Seleção contra o Chile - Divulgação

Publicado 29/10/2021 13:47

A CBF anunciou que a Arena Fonte Nova, em Salvador, receberá a última partida da Seleção como mandante nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O duelo com o Chile, pela penúltima rodada, acontecerá no dia 24 de março.

Com isso, já estão definido todas as cidades que receberão a Seleção nos jogos que restam. E o Rio de Janeiro, que onde aconteceram final e semifinal de Copa América, não receberá confronto algum pelas Eliminatórias. No próximo compromisso, o Brasil enfrentará a Colômbia em 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O estádio já havia recebido os confrontos contra a Bolívia e a Argentina, que acabou suspenso logo aos 5 minutos pela Anvisa.



E em 1 de fevereiro, o Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do confronto contra o Paraguai. Neste jogo, a Seleção já deverá estar classificada para a Copa do Mundo.



Líder isolado das Eliminatórias, o Brasil tem 10 vitórias e um empate em 11 jogos disputados. Como mandante, o Brasil já jogou nas Arenas da Amazônia e Pernambuco, Beira-Rio, Morumbi e Neo Química Arena.