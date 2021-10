- Reprodução

Publicado 29/10/2021

As doze maiores equipes do vôlei feminino nacional começam a disputa pelo título da Superliga, principal competição da modalidade que se consolida como uma das mais preferidas do público brasileiro. O SporTV, que exibe os torneios masculino e feminino com exclusividade na tv por assinatura, terá uma grande cobertura com a transmissão ao vivo de mais de 150 jogos, programas especiais e conteúdos exclusivos no ge.

Nesta sexta-feira, dia 29, o SporTV2 mostra ao vivo dois jogos pela primeira rodada da disputa feminina. Às 18h30, o atual bicampeão Minas enfrenta a equipe de Valinhos, com a narração de Jader Rocha e os comentários de Marco Freitas. Na sequência, às 21h, Natália Lara narra e Nalbert comenta a transmissão de Sesi-Bauru x Sesc-RJ/Flamengo.

“Superliga feminina começando e não vejo alteração no favoritismo em relação a última edição. Os times mineiros, Praia e Minas, começam a temporada em um estágio acima com relação aos demais, mas Sesc-RJ/Flamengo, Osasco e Sesi-Bauru e o Barueri também estão na briga e muita coisa pode acontecer. Vamos ter uma Superliga bem competitiva, equilibrada, com grandes nomes dentro de quadra e a promessa do surgimento de novas jogadoras para observação do Zé Roberto neste ciclo olímpico mais curto”, acredita Nalbert, comentarista do SporTV e da TV Globo.

Sempre às sextas-feiras, antes das transmissões, o “Super Vôlei” atualiza ao vivo as principais notícias do mundo do voleibol e faz um aquecimento para as partidas na sequência, com entrevistas exclusivas e participações dos torcedores através das redes sociais com a hashtag #VoleiNoSporTV. A cobertura da Superliga feminina segue no ge, com conteúdos especiais, como um guia do torneio apresentando os destaques, elencos e as equipes favoritas, além de entrevistas com as campeãs olímpicas Fabiana, que retorna às competições após se tornar mãe; e Walewska, que disputa a sua última edição de Superliga.

SUPERLIGA DE VÔLEI – AO VIVO NO SPORTV2

Sexta-feira, dia 29

18h30 – Superliga Feminina: Minas x Valinhos

21h – Superliga Feminina: Sesi-Bauru x Sesc-RJ/Flamengo

Sábado, dia 30

19h – Superliga Masculina: Cruzeiro x Campinas

21h30 – Superliga Feminina: Osasco x Fluminense

Domingo, dia 31

19h – Superliga Masculina: Sesi-SP x América-MG

21h30 – Superliga Masculina: Brasília x Natal