Tite divulgou a lista de 23 convocados da SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/10/2021 11:53

O técnico Tite divulgou a lista de 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Colômbia, dia 11 em São Paulo, e Argentina, fora de casa, dia 16. Jogadores que atuam no futebol brasileiro ficaram fora desta vez para focarem na reta final de temporada em seus clubes. Apesar do bom momento no Real Madrid, Vinicius Jr não foi convocado.



Por outro lado, Philippe Coutinho, do Barcelona, é a novidade, assim como Gabriel Chapecó, do Grêmio. O goleiro é a exceção de jogador que atua no futebol brasileiro, após o clube gaúcho aceitar liberá-lo, já que não é titular no momento. Ele já foi chamado para a seleção olímpica.

Na lista de Tite, a grande maioria dos jogadores já esteve presente na última convocação. Recuperados de lesão, Firmino e Matheus Cunha retornam. Com a ausência de jogadores de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, alguns nomes ganham nova chance, caso de Renan Lodi e, principalmente Coutinho, recuperado de duas cirurgias no joelho esquerdo e que voltou recentemente a jogar pelo Barcelona.

"Fica prejudicada a convocação dos 'atletas brasileiros'. Qual a posição do Coutinho? Ele é um meia articulador. Everton Ribeiro, infelizmente não foi possível. Seria convocado. E aí nós temos outras opções. Um grande jogador retomando seu padrão, e é uma oportunidade de ele estar retornando naquela função", explicou Tite.

O treinador também falou sobre a ausência de Vinicius Junior, que tem feito grandes atuações pelo Real Madrid. "É um grande jogador, com potencial de crescimento impressionante, num grande momento no clube. Mas concorre, digamos assim, com atacantes agressivos. O desempenho e a oportunidade que Raphinha e Antony tiveram, foi um momento importante para a convocação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a gente procura", disse o treinador.



Os convocados:

Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Gabriel Chapecó (Grêmio);

Laterais - Alex Sandro (Juventus-ITA), Danilo (Juventus-ITA); Emerson (Tottenham-ING) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP);



Zagueiros - Éder Militão (Real Madrid-ESP), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);



Meio-campistas - Casemiro (Real Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Gerson (Olympique de Marselha-FRA), Lucas Paquetá (Lyon-FRA) e Philippe Coutinho (Barcelona-ESP);



Atacantes - Antony (Ajax-HOL), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) e Raphinha (Leeds United-ING).