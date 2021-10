Presidente do Barcelona, Joan Laporta tenta recuperar o clube - AFP

Publicado 29/10/2021 12:46

O Barcelona tem um favorito para assumir o comando do time e não esconde. Em coletiva nesta sexta-feira, o presidente do clube, Joan Laporta, voltou a falar que deseja contratar Xavi, com quem tem boa relação e desejava contratá-lo já no início de sua gestão. Entretanto, assim como o ex-jogador, desconversou sobre as negociações.

"Nunca mudei o discurso. Sempre disse que ele acabará sendo o treinador do Barça. Gostaria que fosse durante a minha presidência, mas não sei quando. Ele sempre disse que um dia treinará o Barça e tem como objetivo. Veremos se ele ou outro são adequados. E veremos como tudo vai evoluir", afirmou na coletiva de apresentação de Sergi Barjuan, técnico da equipe B que assumirá interinamente.



O dirigente também explicou o motivo da demissão de Ronald Koeman. "Não continuou por mais tempo por causa dos resultados. A situação era insustentável".



Na quinta-feira, Xavi desconversou sobre possível ida para o Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, ele já teria sido iberado do Al-Sadd, do Qatar, desde que seja paga a muslta rescisória de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,51). Entretanto, o clube pretende esperar os próximos dois compromissos, sábado e quarta. Já os catalãs desejavam tê-lo já para o duelo de quarta, contra o Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões.