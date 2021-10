Gramado do Maracanã passou por reforma - Luã Vitor / Maracanã

Publicado 29/10/2021 14:01

Durante a entrevista coletiva concedida logo após convocar a Seleção Brasileira, nesta sexta-feira, Tite não poupou o gramado do Maracanã de críticas. Em uma questão sobre as condições estruturais da Granja Comary, o técnico afirmou que o estado atual da grama do principal estádio carioca é "incompreensível".



"Vou falar o que a gente fala ali dentro (sala da CBF). Eu queria ter sempre a estrutura da Granja Comary próxima. Ela proporciona todas as condições e potencializa todo o trabalho, com bons campos... Bons campos, ah (suspiro)! Gente, não dá para ter o Maracanã com o campo que tem, é contra o futebol, é contra a qualidade, é contra o espetáculo e tudo que buscamos enquanto futebol, ter campo bons para cobrar técnico, atleta, desempenho, passe qualificado, raciocínio, execução... Fiz um desabafo aqui porque isso é incompreensível", falou Tite, finalizando:

"Os campos que fomos jogar estavam impecáveis (citando os estádios de Manaus e Pernambuco, em que a Seleção jogou pelas Eliminatórias recentemente). Essa condição de campo é muito importante."

Na sede da CBF, Tite convocou a lista para os próximos jogos da Seleção Brasileira, diante de Colômbia, a ser realizado no dia 11 de novembro na Neo Química Arena (em São Paulo), e Argentina, no dia 16, na cidade de San Juan, pelas Eliminatórias da Copa do Qatar. Confira os nomes convocados aqui.