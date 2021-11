Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 01/11/2021 16:17

Rio - A Globo não irá transmitir os campeonatos estaduais em 2022. A emissora desistiu de tentar os direitos de transmissão para a rede aberta, e tenta agora negociar os eventos apenas para os canais Premiere, da TV por assinatura. Com foco apenas nas transmissões do Brasileirão (Séries A e B) e da Copa do Brasil, será o ano com menor número de jogos nacionais transmitidos na sua programação desde 1991. A informação é do portal "UOL".

Ao todo, serão 48 datas de transmissões de eventos no próximo ano, como a própria emissora confirmou ao mercado publicitário. Além das 38 rodadas do Brasileirão, serão mais 10 jogos da Copa do Brasil. O número não conta as exibições da Seleção Brasileira nem das datas da Copa do Mundo do Catar, já que são vendidos separadamente.

De acordo com a "UOL", a Globo mira seus investimentos em eventos mais importantes, excluindo a presença dos estaduais da sua grade de programação. A audiência dos campeonatos regionais não registram bons números sem ser nas decisões dos torneios.

Do outro lado da moeda, tem o alto valor pago pela emissora aos clubes pelos direitos de transmissão. Só pelo Campeonato Paulista, por exemplo, foram pagos mais de R$ 200 milhões por direitos em todas os segmentos da emissora. Por fora, além do Paulistão, os campeonatos mineiros e gaúchos ainda mantém conversas para exibição pelo Premiere.

Com a saída dos estaduais e já sem a Libertadores há duas temporadas, a Globo terá o menor número de datas de transmissões nacionais desde 1991, quando ainda não tinha os direitos do Campeonato Brasileiro, que era transmitido pela Band.