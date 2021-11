Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Publicado 01/11/2021 13:59

Rio - A Copa do Brasil pode ter uma mudança importante no seu formato. A CBF tem estudado implementar o modelo de final única com sede pré-definida no início da competição. As mudanças seriam a partir da edição de 2023 do torneio. As finais únicas já acontecem em torneios europeus, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. As informações são do portal "TNT Sports".

Internamente, há otimismo que a final da Copa do Brasil de 2023 já seja disputada em partida única. Para a próxima edição, em 2022, o formato ainda se mantém em partidas de ida e volta. Inclusive, os direitos de transmissão do torneio já estão negociados para o próximo ano.

A ideia inicial da CBF era já ter a final única em 2021, mas como os direitos já haviam sido vendidos, o formato precisou ser mantido. A entidade acredita que essa mudança pode transformar a Copa do Brasil em um evento ainda mais importante e com mais audiência.

Em contato com a reportagem, a assessoria da CBF afirmou que "No momento oportuno, este tema será debatido", portanto ainda não há uma confirmação oficial por parte da entidade. A final do torneio deste ano será entre Atlético-MG e Athletico Paranaense, em dezembro.