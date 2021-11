Momento em que tiroteio começa e jogadores buscam refúgio - Reprodução

Publicado 01/11/2021 12:57

Argentina - Uma troca de tiros próximo ao estádio fez com que uma partida de futebol na Argentina fosse interrompida. O Huracán de Las Heras ia superando o Ferro de General Pico por 3 x 1, quando aos 33 minutos da segunda etapa é possível se ouvir o tiroteio.

Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021

Foi então que o treinador do Ferro, Mauricio Romero, foi atingido por uma bala perdida. Segundo informações, o técnico está livre do perigo e está em observação no hospital. O jogo foi imediatamente interrompido depois do ocorrido. Todos presentes no gramado precisaram se abrigar nos vestiários do estádio.