Publicado 01/11/2021 10:05

Rio - A partida entre Serra Macaense e Carapebus pela Série B1 Sub-20 foi interrompida por conta de um tiroteio fora do estádio. O jogo estava sendo realizado no Estádio Moacyrzão, em Macaé, na tarde deste domingo.

Tiroteio no Carioca sub20 em Macaé, até o goleiro machucado saiu correndo.#Brasil #RiodeJaneiro #futebol pic.twitter.com/WEDfjHZqcB — Futebol Verdade (@FutebolVerdad) October 31, 2021 A partida estava na metade do segundo tempo e o goleiro do Carapebus, Guilherme, estava sendo atendido em campo quando o tiroteio começou a se intensificar e os jogadores foram buscar abrigo. O jogo acabou sendo suspendido por orientação da Polícia Militar, assim como a partida do Campeonato Carioca de futebol feminino entre Serra Macaense e Duque de Caxias que aconteceria logo após.

"Vamos aguardar a decisão da federação, sobre a continuação do jogo vamos aguardar o recesso do feriado. Tá todo mundo bem, já chegamos a Carapebus. Foi mesmo só o susto. O goleiro Guilherme também está bem, ele teve um problema durante o jogo, por isso ele estava sendo atendido. Em quase 20 anos de futebol é a primeira vez que eu vejo algo do tipo," disse Max Douglas, diretor de futebol do Carapebus, em entrevista ao portal "G1".

A partida não contava com torcedores, tendo em vista que o município de Macaé ainda não liberou a presença dos torcedores nos estádios. Felizmente, nenhum dos jogadores ou integrantes da comissão técnica dos clubes se feriram.

"Eu estou aqui no clube há 5 anos, temos pessoas do clube que nasceram aqui e nunca tinham presenciado isso, é bem impactante, a gente fica muito triste, a gente fica imaginando as pessoas que vivem dentro desse cenário e o quanto deve ser sofredor, " afirmou o diretor executivo do Serra Macaense, Marcelo Soares ao portal "G1".

Ainda de acordo com a PM, o confrontou começou após policiais serem atacados por criminosos da Comunidade Nova Holanda. No entanto, ainda não houve registro de prisão, apreensão ou feridos.