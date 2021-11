VAR foi quebrado em Porto Alegre - Reprodução

Publicado 31/10/2021 18:20

Rio - Em situação delicada no Brasileiro, o Grêmio voltou a ser derrotado neste domingo. Após a derrota contra o Palmeiras, alguns torcedores do clube gaúcho tomaram uma atitude criminosa na Arena do Grêmio. Eles invadiram o gramado do estádio e se dirigem ao túnel que dá acesso ao campo e quebraram a cabine do VAR, aparelhos da transmissão do jogo e outras estruturas da competição.

Fans were furious after Gremio lost to Palmeiras. pic.twitter.com/Qr3NU0nmg7 — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) October 31, 2021

Em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vive uma situação delicada na competição. Neste domingo, o Tricolor saiu na frente do placar, mas acabou sofrendo a virada e perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 na Arena do Grêmio.

O próximo jogo do clube gaúcho acontecer na próxima rodada em partida remarcada que acontecerá contra o Atlético-MG. O Palmeiras voltará aos gramados no próximo dia 7. O adversário é o Santos, na Vila Belmiro.