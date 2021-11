Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 31/10/2021 17:44

Rio - A temporada do futebol brasileiro está em reta decisiva, com o Brasileirão entrando nas rodadas finais, e as finais da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores batendo na porta. Em conversa exclusiva com o LANCE!, o ex-jogador Amaral deu suas previsões para os quatro torneios.

O ex-volante não apenas cravou o título do Atlético-MG na Copa do Brasil diante do Athletico-PR, como apontou o Galo sendo o favorito para a final. O jogo de ida ocorre no dia 12 de dezembro, e o segundo confronto será 15 de dezembro. A definição dos mandos de campo ocorrerá na quinta-feira (4), às 15h.



"Com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Athletico-PR, eu tenho certeza que vai dar Galo. O Atlético-MG, hoje, é um time diferenciado, como também o Furacão. Eu estive no Maracanã, acompanhando a semifinal entre Flamengo e Athletico-PR. O time do Athletico-PR não se intimidou, porque foi uma pressão tremenda. Eu vi um Athletico respeitando o Flamengo, e saiu o pênalti que mudou tudo. Depois, em um contra-ataque, outro gol e já era. Mas o favorito hoje é o Atlético-MG", afirmou.



Para Amaral, o Atlético-MG irá repetir o feito do rival Cruzeiro em 2003 e conquistará a tríplice-coroa, ficando com o título da Copa do Brasil, mineiro e do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador acredita que o Galo será campeão brasileiro, quebrando o jejum que perdura por 50 anos.



"Pelo andar da carruagem, Galo forte e vingador vai levar o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG está criando e mantendo uma gordura. Se manter oito, seis pontos, é uma vantagem. E quando o Galo tropeça, os que estão em baixo tropeçam também. Daqui a pouco, Flamengo e Palmeiras podem enxergar que já não conseguem mais brigar pelo título, e vão poupar os jogadores para a Libertadores. Por isso acredito no Atlético-MG", declarou.



Na decisão que reúne duas surpresas da temporada, Amaral apontou outro vice-campeonato para o Athletico-PR, dessa vez na Copa Sul-Americana, diante do Red Bull Bragantino. O duelo entre Furacão e Massa Bruta ocorre no dia 20 de novembro, às 17h, em Montevideo, no Uruguai.



"Mais uma vez, com todo respeito pelo Athletico-PR e seus torcedores, eu acho que o campeão da Copa Sul-Americana vai ser o Red Bull Bragantino, pelo investimento e conjunto da obra", garantiu.



Por fim, na grande disputa continental, Amaral não ficou em cima do muro e colocou o Palmeiras como campeão da Libertadores.



"Por tudo que eu vi no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR, respeitando a grandeza do Flamengo, eu vou apostar muito no Palmeiras. Tudo indica que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores", disse o ex-atleta.



O volante, que foi tricampeão paulista e bicampeão brasileiro pelo Verdão, rechaçou o rótulo de "retranqueiro" que muitos colocam em Abel Ferreira, e apontou diferenças entre os jogadores de antigamente e atualmente no Palmeiras.



"Ele (Abel Ferreira) não é retranqueiro. Ele sabe as peças que tem. Hoje o Palmeiras possui jogadores muito táticos, quando eu jogava lá, tinham jogadores que não obedeciam as táticas. Hoje o Palmeiras tem um time que não joga só pra frente, as vezes os atacantes jogam pra trás também. O treinador passa o dia-a-dia com os jogadores, e eles abraçaram essa ideia, que levou eles para a final na última edição. E não vai mudar em uma final, em jogo único", concluiu Amaral.



Palpites do Amaral:

Campeão da Copa do Brasil - Atlético-MG (Athletico-PR vice)

Campeão do Brasileirão - Atlético-MG

Campeão da Sul-Americana - RB Bragantino (Athletico-PR vice)

​Campeão da Libertadores - Palmeiras (Flamengo vice)