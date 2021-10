Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 31/10/2021 16:18

Rio - O apoiador Gabriel Pereira, de 20 anos, acertou a sua renovação de contrato com o Corinthians. Ventilado no Flamengo, o jogador tinha contrato até março do ano que vem, mas assinou um novo vínculo até o final de 2024. O clube paulista anunciou a renovação com uma foto de GP ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves e do diretor de futebol Roberto de Andrade.

"Estou muito feliz pelo acerto. A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube", afirmo o jovem em entrevista ao site do Corinthians.

Revelado na base do clube paulista, Gabriel Batista vem sendo titular nas últimas partidas sob o comando de Sylvinho. Além do Flamengo, o jogador também foi ventilado em outros clubes da Série A e também no Benfica.