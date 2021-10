Zlatan Ibrahimovic, atacante sueco do Milan - AFP

Zlatan Ibrahimovic, atacante sueco do MilanAFP

Publicado 31/10/2021 14:16

Paris - Atualmente defendendo o Milan, Zlatan Ibrahimovic relembrou sua passagem pelo Paris Saint-Germain e opinou, em entrevista ao "Téléfoot", sobre o momento atual do clube francês. O sueco também aproveitou para criticar e aconselhar o craque Mbappé, uma das estrelas do time parisiense.

"Eu amo Mbappé, mas ele não está fazendo o suficiente. Ele deve sentir o gosto de sangue, caminhar sobre o fogo. Cerque-se de quem dirá que você não é bom o suficiente e será melhor", disse o centroavante.

Zlatan Ibrahimovic vestiu a camisa do PSG entre 2012 e 2016. Por lá, conquistou quatro Campeonatos Franceses, três Supercopas da França, três Copas da Liga Francesa e duas Copas da França. O sueco foi uma das primeiras grandes contratações desde a aquisição do clube por parte de um investimento do Catar. Para Ibra, o Paris não seria o que é hoje se não fosse ele.

"Quando o PSG foi comprado, fui um dos primeiros a assinar. E estou muito orgulhoso. Sem mim, o PSG não teria se tornado o que é. Algumas pessoas pensam que vim pelo dinheiro, pela cidade, pela vida. Não, eu vim e tudo mudou."

O atacante do Milan também comparou a equipe que fez parte com o time atual, recheado de estrelas do futebol europeu:

"Se acho que o elenco de hoje é mais forte do que o da minha época? Não, porque éramos uma equipe. Hoje não é uma equipe. Não estou dizendo que não seja forte, mas que não é tão bom quanto o nosso da época", disse Zlatan.