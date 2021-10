Soares e Murray bateram a dupla formada por Andrey Golubev e Hugo Nys - Reprodução

Soares e Murray bateram a dupla formada por Andrey Golubev e Hugo NysReprodução

Publicado 31/10/2021 13:17

São Petersburgo (RUS) - Brigando por uma vaga no ATP World Finals que será disputado em Turim, em novembro, o brasileiro Bruno Soares ganhou seu segundo título de duplas na temporada ao lado do britânico Jamie Murray. Neste domingo, eles superaram o cazaque Andrey Golubev e o monegasco Hugo Nys por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, para erguer o troféu no ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia.



Vice-campeã do US Open, a dupla é a oitava do ranking atualmente e já havia erguido o troféu no ATP 250 de Melbourne, na Austrália, nesta temporada. Juntos, são 12 conquistas. O brasileiro de 39 anos disputou 68 finais de duplas na carreira e ganhou pela 35ª vez. O britânico já tem 26 troféus.



O triunfo faz Bruno Soares igualar as conquistas do compatriota Marcelo Melo, até então o maior campeão de duplas do País. Pela 14ª temporada seguida, Bruno Soares fecha com ao menos um topo de pódio.



De olho em seu sétimo ATP World Finals, Soares, ao lado de Murray, já vão para a disputa do Masters 1000 de Paris a partir desta segunda-feira e ainda devem jogar o ATP 250 de Estocolmo.

"As condições aqui se adequaram para meu retorno. Tivemos uma boa semana, então isso também ajuda. Acho que somos uma combinação perigosa no geral", afirmou Bruno Soares.



Na final em São Petersburgo, eles precisaram de 1 hora e 21 minutos para garantir o título. Iniciaram o primeiro set com 3 a 1, após revezamento de quebras (três seguidas). Sacaram para abrir 4 a 1 e depois só trocaram serviços para fechar em 6/3 em 37 minutos.



No segundo set, mais duro, o jogo foi equilibrado até o sétimo game, quando conseguiram aproveitar o primeiro breakpoint e fizeram 4 a 3. Sem permitir a reação dos oponentes, garantiram a festa com 6/4 e imponente vitória por 2 a 0.