Agüero deixou o gramado aparentemente bem após cair sentindo dores torácicas PAU BARRENA / AFP

Publicado 31/10/2021 11:27

Barcelona (ESP) - Substituído no primeiro tempo do empate do Barcelona com o Alavés, no último sábado, pela La Liga, após passar mal, o atacante Sergio Agüero foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, segundo a imprensa espanhola. O argentino foi levado ao hospital após a partida, onde realizou exames.

Segundo o jornal "Sport", Agüero passará por novos exames, desta vez mais aprofundados, para continuar analisando seu estado de saúde. O jogador passa bem no momento e, segundo a rádio "COPE", já conta com o apoio dos familiares. O atleta teve um problema parecido quando tinha 12 anos.

Aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Alavés, Agüero caiu no gramado com dores torácicas. O argentino pediu substituição e deu lugar ao brasileiro Philippe Coutinho. Apesar da preocupação, o camisa 19 conseguiu sair do gramado andando, parecendo estar bem.

Kun, certamente, será desfalque para o duelo contra o Dínamo de Kiev, na próxima terça-feira, pela Champions League, e é inimaginável pensar que esteja à disposição para o confronto com o Celta de Vigo, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.



Contratado pelo Barcelona para esta temporada, após deixar o Manchester City ao final de seu contrato, Agüero fazia apenas seu quinto jogo desde que chegou ao clube catalão. Na pré-temporada, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha, que atrasou sua estreia. O atacante marcou um gol, no clássico com o Real Madrid.