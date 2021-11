VAR foi quebrado em Porto Alegre - Reprodução

Publicado 01/11/2021 11:59

Porto Alegre - O jogo entre Grêmio e Palmeiras teve contornos de tragédia. Além da invasão por parte de torcedores tricolores, que destruíram a cabine do VAR, um torcedor foi flagrado imitando um macaco para um palmeirense durante a partida.

Torcedor do Grêmio imitando um macaco na direção dos torcedores do Palmeiras. Lamentável. Racismo é coisa de otário. pic.twitter.com/RrJq3CxiwM — Futmais (@futtmais) October 31, 2021 "Olha lá ele imitando macaco", afirma o palmeirense enquanto registra os gestos feitos pelo torcedor do Grêmio. Ao longo do vídeo, o torcedor do palestra ainda fala alguns palavrões e acusa o gremista de racismo.

A confusão entre os torcedores do Grêmio começou após a derrota do tricolor por 3 x 1 para o Palmeiras na Arena do Grêmio. Parte da torcida invadiu o campo e entre diversos atos de vandalismo, destruíram a cabine do VAR, tentaram entrar nos vestiários e chegaram a agredir seguranças. As imagens da transmissão da partida ainda filmaram palmeirenses e gremistas trocando socos separados por uma divisória da arquibancada.