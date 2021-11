Vinicius Jr é um dos astros do Real Madrid - AFP

Publicado 01/11/2021 16:45

Madrid (ESP) - Um dos destaques do Real Madrid nas últimas semanas, o brasileiro Vinicius Jr vem consolidando seu papel de protagonista na equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com isso, de acordo com o jornal "Marca", da Espanha, a diretoria merengue já planeja estender o contrato do jovem, que vai até 2024, para garantir a valorização do atacante revelado pelo Flamengo.

"Da mesma forma que Vinicius multiplicou seu valor de mercado, o Real Madrid deverá fazer o mesmo com seu salário", disse o diário, dando conta do possível aumento com a sua renovação contratual.

O atual contrato de Vinicius Jr rende ao atleta a quantia de R$ 23 milhões. Com a renovação desejada pelo Real Madrid, o atacante passaria a receber um pouco mais de R$ 65 milhões.

Apesar do interesse na manutenção do brasileiro, o clube espanhol segue atento ao mercado e sonha em trazer o atacante francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.