Lutador sofreu nocaute no terceiro round - Reprodução

Lutador sofreu nocaute no terceiro roundReprodução

Publicado 04/11/2021 16:26

Zimbábue - O boxeador Taurai Zimunya, de 23 anos, morreu nesta semana após sofrer um nocaute durante uma luta no Zimbábue. O lutador recebeu uma sequência de golpes do seu adversário, caiu desmaiado no ringue e faleceu dois dias depois no hospital.

A luta era válida pela categoria peso-galo e terminou durante o terceiro round. O nome do oponente de Taurai não foi divulgado para preservar sua segurança. Em nota, o Conselho Nacional de Controle de Boxe e Luta Livre alega que "todos os procedimentos médicos necessários foram seguidos" e "foi prestada assistência médica de emergência no local antes de o lutador ser levado ao hospital".

Em entrevista à imprensa local, a mãe de Taurai, Nyevero, contou que tentou convencer o filho a não entrar no ringue antes da luta, pois ele não estava se sentindo bem durante a semana. Mesmo contra a vontade dela, ele quis lutar.

"Ele vinha treinando o tempo todo, mesmo com a pandemia. Mesmo assim, ele não se sentia bem durante a semana. Perguntei se ele poderia pular essa luta, mas ele disse que estava 100% em forma e que poderia lutar. Fazia muito tempo que ele não lutava e estava ansioso – disse ao jornal local Harald.