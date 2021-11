Sede da CBF - Divulgação/CBF

Publicado 04/11/2021 15:41

Rio - A CBF divulgou nesta quinta-feira o calendário para a próxima temporada. Os Estaduais estão marcados para iniciarem no dia 26 de janeiro. Com isso, o próximo ano do futebol brasileiro vai ter o seu início durante uma data Fifa e provavelmente antes do início do Mundial de Clubes de 2021, que terá a participação de Flamengo ou Palmeiras. As informações são do portal "UOL".

A seleção brasileira fará seus primeiros jogos em 2022 entre os dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro (contra Equador e Paraguai). Os confrontos serão válidos pelas Eliminatórias. Com isso, os jogadores que atuam no futebol brasileiro não deverão estar em suas melhores condições físicas.

As equipes vão ter em torno de dez dias de pré-temporada, já que as férias de 30 dias para os jogadores vão começar em 15 de dezembro, data da final da Copa do Brasil de 2021. Por conta da Copa do Mundo, que acontece no Catar, em dezembro de 2022, o calendário do ano que vem fará com que o Brasileirão termine bem antes do que o normal, ainda em novembro.

Os Estaduais deverão começar antes da disputa do Mundial de Clubes de 2021. A competição que irá contar com o vencedor da Libertadores (Flamengo ou Palmeiras) ainda não tem data definida, mas deverá acontecer em fevereiro de 2022, no Catar.