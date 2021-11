Flamengo x Vasco termina em confusão no sub-15 - Reprodução

Publicado 04/11/2021 16:58

Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 no Estádio Luso Brasileiro e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca Sub-15. No entanto, apesar do placar expressivo, o jogo ficou marcado por uma briga entre jogadores das duas equipes, como pode ser visto na foto acima, depois do apito final.







"Toda vez a mesma coisa, no futebol não dá né "rsrs"", publicou Muniz, que foi completado por Yuri César na sequência:



Dentro de campo, o Vasco abriu o placar logo no primeiro minuto de partida com Rayan. No entanto, os Garotos do Ninho conseguiram reverter o cenário negativo e, com os gols foram de David (2), Lorran e Pedrinho, eliminaram o Cruz-Maltino das quartas de final. Agora, o Fla aguarda o adversário, que sairá do confronto entre Botafogo e Nova Iguaçu.

Mais tarde, o time Sub-17 do Flamengo também carimbou a vaga na semifinal do Carioca. Os Garotos do Ninho golearam o Bangu no Luso Brasileiro por 5 a 0 com gols de Petterson (2), Victor Hugo, Zé Welinton e Vinícius. Agora, o time rubro-negro aguarda o adversário da próxima fase, que sairá do duelo entre Vasco e Botafogo.