Publicado 04/11/2021 17:04 | Atualizado 04/11/2021 17:08

Lyon - Com o principal jogador, Lucas Paquetá, poupado para a disputa do Campeonato Francês, o Lyon fez o dever de casa e venceu por 3 a 0 o Sparta Praga, nesta quinta-feira (4), pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, e garantiu a classificação às oitavas de final. O brasileiro entrou no segundo tempo, mas não balançou a rede. Slimani, duas vezes, e Toko Ekambi fizeram os gols do jogo

A vitória assegurou não apenas a vaga na próxima fase como também a liderança do grupo A ao Lyon. Única com 100% de aproveitamento, a equipe soma 12 pontos contra 4 do segundo colocado, Rangers, e do terceiro, Sparta Praga. A duas rodadas do fim, nenhum outro time pode alcançá-lo.

Sem Paquetá, o time demorou para engrenar e passou todo o primeiro tempo em branco. Melhorou na etapa final, quando Slimani aproveitou passe de Cherki para abrir o placar ao s 16 minutos. Apenas dois minutos depois, o mesmo Slimani ampliou.

Com a vantagem no placar, o técnico Peter Bosz resolveu levar Lucas Paquetá a campo, para delírio da torcida. O meia chegou a deixar Shaquiri na cara do gol em chance desperdiçada e deu lindo lançamento de letra, mas não teve participação direta nos gols. Já no apagar dar luzes, Toko Ekambi, de cabeça, fechou o placar.