Vasco conquistou o Brasileiro de 2000 - Reprodução

Publicado 06/11/2021 20:59

Rio - O ex-zagueiro Júnior Baiano revelou, em entrevista ao podcast 'Flow Sport Club', que não queria ser transferido para o Vasco após sua passagem no Palmeiras. O ex-atleta disse ser torcedor do Flamengo e, pela rivalidade entre os clubes, não ter vontade de vestir a camisa Cruzmaltina. Júnior Baiano também contou que foi convidado por Romário e Edmundo para ir ao São Januário.



"Não teve jeito [de não ir para o Vasco]. Eu também sou torcedor do Mengão mas o Flamengo não me queria, eu tive que ir para o Vasco. Eu estava no Palmeiras, tinha contrato para mais um ano, e estava super tranquilo no Palmeiras já adaptado e a Parmalat estava saindo. Aí tinha que desovar a galera, né, para diminuir os custos", explicou o ex-zagueiro.

"E o Vasco, na verdade o Romário e o Edmundo ligaram para mim, os dois ligaram para eu ir pra lá e o Romário tinha acabado de ir para o Vasco. Ele ligou para mim, disse que o Vasco ia fazer um timão e tal. Na verdade eu não queria ir não porque tinha aquela rivalidade toda entre Vasco e Flamengo e eu, como torcedor do Flamengo, não queria", continuou o ex-atleta.

Júnior Baiano também disse que chegou a se oferecer ao Flamengo mas que o ex-goleiro Gilmar Rinaldi - Superintendente de Futebol do clube na época - não se interessou em sua contratação.

"Eu lembro que conversei com um diretor do Flamengo, o Gilmar Rinaldi, expliquei o que estava acontecendo e falei "pô, vê se eu consigo voltar pro Flamengo, não precisa pagar nem mais, a mesma coisa está maneiro". Ele falou que ia resolver mas não resolveu p… nenhuma, não me ligou, não me deu satisfação, nada. Aí eu fui pro Vasco, tive que fechar com o Vasco", completou Júnior Baiano.

O ex-zagueiro também explicou que teve uma passagem feliz pelo Vasco mas que saiu do clube por não estar recebendo o salário em dia.

"Minha passagem foi maneira, maneira pra caramba. O Vasco tinha um time muito bom. Fomos campeões da MercoSul, Brasileiro, depois eu saí porque eu não recebia também, aí meti o pé", concluiu Júnior Baiano.