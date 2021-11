Real Madrid levou a melhor em jogo do Espanhol - AFP

Publicado 06/11/2021 19:26

Rio - O Real Madrid fez o dever de casa diante do Rayo Vallecano, uma das surpresas da temporada, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu a liderança provisória. Jogando no estádio Santiago Bernabéu, o Real venceu pelo placar de 2 a 1 e agora joga a pressão para a Real Sociedad, que tentará retomar a liderança contra o Osasuna neste domingo.

Chegando a quatro partidas de invencibilidade neste domingo, o Real Madrid alcança os 27 pontos, ficando com dois a mais que a Real Sociedad e com três pontos a mais que o Sevilla, que faz clássico contra o Betis neste domingo e possui dois jogos a menos no momento. Com 20 pontos, o Rayo Vallecano é o sexto colocado.

Os dois times se lançaram ao ataque e protagonizaram um primeiro tempo movimentado no Santiago Bernabéu. O time da casa levou a melhor e conseguiu marcar duas vezes. Primeiro, com Toni Kroos, chutando firme aos 13 minutos. Aos 37, Alaba deu grande assistência para Karim Benzema ampliar para 2 a 0. O atacante francês ainda teve chance de fazer mais um, mas desperdiçou um cabeceio de frente para o goleiro, após chute de Vinicius Junior.

Logo após a volta dos vestiários, o brasileiro fez fila, deixando três marcadores para trás e quase marcou um golaço. Um defensor do Rayo Vallecano salvou a bola quase em cima da linha. Após o lance, a torcida do Real começou a cantar o nome do brasileiro.

O Rayo ainda ensaiou uma reação. Aos 29, Bebé acertou a trave dos mandantes. No lance seguinte, o atacante Falcao Garcia, que entrou no segundo tempo, recebeu cruzamento e cabeceou para diminuir para 2 a 1. Já nos acréscimos, o Real salvou uma bola em cima da linha para evitar o empate.

Após o intervalo da Data Fifa, o time de Madri terá jogo contra o Granada na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Já o Rayo Vallecano buscará a recuperação em partida diante do Mallorca.