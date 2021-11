Brasil tem janela decisiva para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/11/2021 15:07

Com 31 pontos em 11 rodadas nas Eliminatórias, a Seleção pode garantir matematicamente a classificação na Copa do Mundo de 2022 nos próximos dois jogos, a começar pela Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena (SP). Mas para o técnico Tite, a vaga para o Catar já está assegurada pela pontuação obtida e, por isso, uma nova fase de preparação acontecerá a partir de agora.

"Para mim, estamos classificados, com a pontuação que temos, para a Copa do Mundo. E agora parte para o estágio de preparação específica para jogos de Copa do Mundo, onde podemos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia numas quartas, oitavas de final. É fato, como aconteceu em 2014. Trabalharmos nesse objetivo real, a grandeza do jogo. E, para mim, (a Colômbia) vai estar na Copa, e trabalharemos em cima dessa evolução", afirmou o treinador.

Além da Colômbia, a Seleção terá o desafio contra a Argentina, fora de casa na terça-feira, outra equipe que se encaixa no perfil de preparação para a Copa. Até por isso, Tite optou por fazer mistério e não divulgar a escalação titular, que deve ter: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

De volta à Seleção após não ser chamado na lista inicial e só ganhar uma chance com a lesão de Firmino, Vinicius Jr ficará no banco. Apesar da boa fase no Real Madrid, Tite pregou cautela no aproveitamento do jovem atacante e, inclusive, fez um paralelo com o início dele no clube espanhol.



"Com paciência e compreensão do jovem, do tempo que ele possa ter para afirmação dentro da Seleção, criar um ambiente receptivo para que ele possa ter esse desenvolvimento. Ele passou um tempo de adaptação no Real bastante grande, e que foi dando aos poucos a ele essa maturidade para desenvolver e chegar no estágio em que está. Na Seleção também é assim. Nós também servimos para consolidar, reafirmar, orientar, evoluir. É o nosso processo", explicou.