Cristiano Ronaldo comemora vitória de virada do United na Champions: 'Estamos vivos!' Foto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 10/11/2021 19:56

Cristiano Ronaldo (veja fotos na galeria abaixo) e Barcelona. Dois personagens que antes pareciam ter um conflito, podem se unir no futuro.

Isso é o que aponta Toni Freixa, ex-candidato à presidência do clube catalão. Em entrevista ao programa 'La Portería', Freixa, que perdeu as eleições para o atual mandatário do clube, Joan Laporta, foi sincero ao responder sobre uma possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Camp Nou: “Se há um momento para cometer essa loucura é agora”.

"Cristiano Ronaldo al Barça? Si hi ha un moment per fer aquesta bogeria és ARA"



@tonifreixa #laporteria



https://t.co/sTeDbao7FQ pic.twitter.com/Qv2VEa3izw — La Porteria (@Laporteriabtv) November 10, 2021

Tanto a situação do Barcelona na temporada como a do próprio português no Manchester United, que vive fase delicada com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, ligaram o clube e o jogador.