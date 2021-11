Logo Record TV - Reprodução

Publicado 10/11/2021 19:27

Rio - A Record fechou mais uma contratação para a cobertura do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o apresentador Fred Ring, ex-Grupo Globo, assinou com a emissora de Edir Macedo e participará das transmissões do estadual. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco.