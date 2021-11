Bruninho esteve no gramado da Vila Belmiro - Divulgação/Santos

Publicado 10/11/2021 19:32

Rio - Depois de comover as redes sociais ao ser ameaçado por ganhar uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, o jovem santista Bruninho, de 9 anos, recebeu um grande presente do clube de coração. Antes da partida contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (10), pelo Brasileiro, o Santos levou o menino para conhecer os vestiários e o gramado da Vila Belmiro e cumprimentar jogadores e deu uma camisa oficial do clube.

Além da camisa do Santos, Bruninho também recebeu uma do Bragantino, que a entregou em suas mãos. Elas se juntam a uma grande coleção do garoto, que, após grande campanha nas redes sociais, recebeu promessa de muito mais camisas de clubes brasileiros, entre elas uma do Flamengo autografada por Gabigol.

Um dia marcante para o Bruninho. Por causa do amor e do carinho. Assim como deve ser! pic.twitter.com/xdxOZtVhxE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 10, 2021

Com bola rolando, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro. O Peixe tem 35 pontos e é o primeiro time fora do Z-4, apesar de ter cinco a mais que o Sport, o 17º colocado. Já o RB Bragantino, em quarto, tenta se firmar no G-4.