Publicado 11/11/2021 00:00

A crise na relação entre a torcida do Fluminense e jogadores não deve melhorar após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio. Ainda assim, o técnico Marcão preferiu evitar a polêmica sobre a postura do grupo — que não gostou das vaias — após a última partida no Maracanã, contra o Sport.

"Nosso torcedor é soberano. Quando está bem, vai apoiar. Quando achar que as coisas não estão funcionando, vai cobrar", afirmou Marcão, pedindo a presença dos torcedores no duelo contra o Palmeiras, no Maracanã, no domingo: "Precisaremos mais uma vez do apoio e do incentivo deles. Estão e vão jogar juntos".