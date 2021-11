André Rizek rasga elogios a Vinícius Júnior: 'Adorei a atuação dele' - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", exaltou, nesta quarta, a atuação de Vinícius Júnior no empate sem gols entre a Argentina e Brasil, na última terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

"Eu adorei a atuação do Vinicius Jr ontem, pela a personalidade dele dentro de campo. Me acostumei a ver jogos da Seleção para ver atuações semelhantes ao do Vinicius Jr ontem. Ele proporciona lances diferentes dentro de campo, e em direção ao gol", disse o apresentador André Rizek do 'Seleção SporTV'.



"Vê o Vinicius Jr jogar me diverte, e é isso que eu busco em uma partida de futebol. Sinto falta de jogadores igual ao atleta do Real Madrid, que tem a capacidade de pegar a bola e partir pra cima do adversário. Quero ver atacante da Seleção Brasileira com a atitude igual a do Vinicius ontem", concluiu.