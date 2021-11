Neto, apresentador da Band - Foto: Reprodução/TV Band

Publicado 17/11/2021 14:27

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, criticou o desempenho do VAR no empate sem gols entre Argentina e Brasil, na última terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O ex-jogador ficou irritado com os áudios divulgados pela arbitragem ao afirmarem que o lance da cotovelada de Otamendi em Raphinha, que deixou o atleta brasileiro sangrando, foi considerada como "força mediana".

"Como é vergonhoso, como é ruim, como é chato esse futebol sul-americano. Isso desde quando eu e o Velloso jogávamos a Copa América. Cambada de vagabundos, cambada de safados, cambada de ordinários. Vocês não merecem estar apitando jogo. VAR desqualificando as pessoas", disse apresentador Neto, no 'Os Donos da Bola'.

"Cambada de zé ruelas, desgraçados. Na verdade, o Tite tinha que ter o Felipe Melo na seleção brasileira. Não é possível. E a seleção jogou bem. Foi legal: Fabinho, Fred, Paquetá. Jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo da seleção (...) "Oh, Andrés [Cunha], você é uma titica, para não falar que é um mer**. Você não precisa do VAR. E quando o VAR fala que a intensidade é média, que não é para cartão vermelho, é para amarelo…", completou.

Além disso, o apresentador Neto criticou a atitude da comissão técnica da seleção brasileira por não ter se manifestado contra o lance da falta de Otamendi em Raphinha.

"Uma vergonha. Aí, a gente tem o VAR. 'Não, não sei o quê'. O cara teve a intenção de machucar o menino. Se pega no dente, quebra. Isso é brincadeira. E ninguém da comissão técnica falou nada. Ninguém brigou pelos caras. Deixar aquele Otamendi, que é um bandido, vagabundo, desgranhento dar uma cotovelada daquele jeito?", concluiu.