Andres CunhaDivulgação / Conmebol

Publicado 17/11/2021 12:40

Rio - A Conmebol divulgou os áudios envolvendo Andrés Cunha, o árbitro responsável pela partida entre Brasil e Uruguai, e Esteban Ostojich, responsável pelo VAR, na partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No lance mais polêmico da partida, quando Otamendi agrediu Raphinha com uma cotovelada, o auxiliar não recomendou que o árbitro fosse olhar o lance no VAR, porque considerou a jogada como um lance de intensidade média e fora da área, o que representaria falta e cartão amarelo para o argentino.

Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol da América do Sul decidiu suspender por tempo indeterminado o árbitro e o assistente de vídeo, ambos nascidos no Uruguai. A Conmebol considerou que houve "erro grave" na cotovelada do argentino Otamendi no brasileiro Raphinha, na primeira etapa.

O árbitro da partida não marcou nem mesmo a falta e o VAR considerou o lance faltoso, mas não recomendou que o lance fosse analisado como possibilidade de expulsão. O jogador brasileiro teve que tomar cinco pontos no vestiário da partida na Argentina.