Pelé disse estar cada vez melhor - Reprodução/Twitter Pelé

Pelé disse estar cada vez melhorReprodução/Twitter Pelé

Publicado 17/11/2021 13:42

Mais de um mês desde que recebeu alta do hospital, Pelé voltou a falar sobre sua saúde e tranquilizou os fãs. Em postagem nas redes sociais, o Rei do Futebol se disse muito feliz e a cada dia melhor.

"Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente", escreveu.



Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente. pic.twitter.com/0K0lJkFC1i — Pelé (@Pele) November 17, 2021

Pelé, de 81 anos, ficou internado de 31 de agosto a 30 de setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon e desde então, vem se recuperando.



Durante a internação, o Rei do Futebol teve que voltar à UTI por causa de um refluxo, mas depois retornou ao quarto, onde divulgou sua rotina de exercícios, até receber alta. Na época, o hospital divulgou boletim médico e informou que o Rei seguiria em quimioterapia por ter retirado tumor no intestino no início de setembro.