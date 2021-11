Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela França - Divulgação / Fifa

Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela FrançaDivulgação / Fifa

Publicado 17/11/2021 12:08

Após as rodadas das eliminatórias de novembro, a Copa do Mundo de 2022 já possui 13 países garantidos. Além do anfitrião Catar, outras 12 seleções estão classificadas, sendo duas da América do Sul e 10 da Europa: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça.

Com isso, restam 19 vagas para a Copa do Mundo que será disputada apenas entre novembro e dezembro de 2022. Confira como está a situação em cada continente.



AMÉRICA DO SUL (4 vagas e 1 para repescagem)



Brasil (35 pontos) já estava classificado e Argentina (29) garantiu vaga com os resultados da rodada. Equador (23) também está perto faltando quatro rodadas para o fim da Eliminatória. Colômbia (17), Peru (17), Chile (16), Uruguai (16), Bolívia (15) e Paraguai (13) tentam o quarto lugar e o quinto, que levará à repescagem.



EUROPA (10 vagas diretas e 3 na repescagem do continente)



Com 10 já garantidos, a Eliminatória seguirá para a repescagem em mata-mata. Após sorteio do chaveamento, as seleções restantes jogarão semifinal e final em partidas únicas.



Estão na disputa os 10 que terminaram em segundo lugar em seus grupos: Escócia, Itália, Macedônia do Norte, País de Gales, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia, Ucrânia, Turquia. E mais República Tcheca e Áustria, as seleções com melhor pontuação na Liga das Nações B e que não estão entre os 20 melhores das Eliminatórias.



ÁSIA (4 vagas e 1 para repescagem)



A quatro rodadas do fim, Irã (16 pontos) e Coreia do Sul (14) estão praticamente garantidos no Grupo A. Emirados Árabes (6), Líbano (5), Iraque (4) e Síria (2) brigam pelo terceiro lugar, que jogará por uma vaga na repescagem com o terceiro do outro grupo.



No Grupo B, Arábia Saudita (16 pontos) tem grandes chances de conseguir uma das vagas. Japão (12) e Austrália (11) estão na briga. Omã (7) e China (5) estão quase fora, e Vietnã (0), eliminado.



AMÉRICAS DO NORTE E CENTRAL (3 vagas e 1 para repescagem)



A seis rodadas do fim, o Canadá (16 pontos) surpreende e está na liderança, seguido de perto por Estados Unidos (15), México (14) e Panamá (14). A disputa pelas vagas dificilmente sairá dessas quatro seleções, já que Costa Rica está mais distante (9). Jamaica (7), El Salvador (6) e Honduras (3) estão fora.



ÁFRICA (5 vagas)

Argélia, Camarões, Egito, Gana, Mali, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal, Tunísia terminaram em primeiro lugar em seus grupos e disputarão o mata-mata (ida e volta) para definir os cinco representantes do continente na Copa.



OCEANIA (1 vaga na repescagem)

Por causa da pandemia de Covid-19, a eliminatória deve acontecer apenas em março, no Catar.