Momento da cotovelada de Otamendi em Raphinha, ainda no primeiro tempo de Argentina x Brasil - Reprodução de TV

Publicado 17/11/2021 11:51

A cotovelada de Otamendi em Raphinha, no primeiro tempo do 0 a 0 entre Brasil e Argentina, deixou o técnico Tite indignado pela não expulsão e fez o atacante brasileiro levar cinco pontos na boca. Enquanto isso, o zagueiro argentino preferiu ironizar a situação e escreveu "Só na bola" em um comentário na rede social.

Apesar do lance duro, o VAR nem ao menos chamou o árbitro de campo para revisar. E o canal argentino "TyC Sports" repercutiu o lance em seu Instagram perguntando: "Nós escapamos ou não foi nada?". Otamendi apareceu na postagem e fez o comentário irônico.



Durante a coletiva de imprensa, Tite mostrou toda sua irritação com a falta de cartão vermelho para o zagueiro argentino. "É simplesmente impossível, vou repetir, é simplesmente impossível, não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Isso ia determinar no resultado? Não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Mas tem um componente que tem que ser igual. Árbitro de alto nível de VAR não pode trabalhar desta forma, é inconcebível. Não é o termo que queria dizer, estou falando esse porque sou educado", disse.



Nos bastidores, a CBF promete entrar com uma representação contra a arbitragem e pedirá o afastamento do uruguaio Esteban Ostojich, responsável pelo VAR no clássico, das partidas do Brasil.