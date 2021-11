Ex-jogador terá desconto salarial - Reprodução

Publicado 17/11/2021 11:26

Rio - O ex-jogador de grandes clubes brasileiros como Flamengo, Vasco e Corinthians, Marcelinho Carioca sofreu uma derrota judicial na última quarta-feira. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 30% dos vencimentos que o ex-meia recebe Rádio Top FM (104,1 MHz), em função de uma dívida dele para com a empresa Martins Padrão Engenharia Construtora e Incorporadora. A decisão não cabe recurso. As informações são do portal "UOL".

A decisão foi do juiz Mário Chiuvite Júnior e de acordo com o site, a dívida é no valor de $ 463 mil e já perdura há mais de uma década. Ela teria começado no ano de 2006, quando já aposentado, Marcelinho Carioca teria conratado a empresa com o intuito de construir um CT na cidade de Atibaia, no interior paulista.



O objetivo do ex-jogador seria construir uma estrutura que servisse para treinamentos de times e seleções. Porém, Marcelinho não efetuou todos os pagamentos, o que culminou na abertura de uma ação movida pela Martins Padrão. Em sua defesa no processo, o ex-jogador afirmou que não assinou o contrato e muito menos era fiador.

Porém, a empresa afirmou ter sido contratada pela MC Sports, firma na qual o ex-jogador alega não ser sócio. A MC Sports, por sua vez, comunicou à Justiça que realizou os pagamentos acordados, mas declarou que a construtora não teria realizado a obra por inteiro. A Justiça não acatou a argumentação e definiu Marcelinho Carioca como o responsável pela construção.