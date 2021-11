Sede da CBF - Divulgação/CBF

Publicado 17/11/2021 15:17

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol se manifestou para fazer uma representação ao Comitê Disiciplinar da Fifa para pedir punição ao zagueiro Otamendi. Na ocasião, o jogador argentino deu uma cotovelada no atacante Raphinha, que deixou o atleta brasileiro sangrando, na última terça, no empate sem gols entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A informação é do portal "GE".

Em resposta ao movimento, de acordo com o portal "UOL", a ideia da CBF é de apresentar o caso à Fifa como agressão e não como uma disputa de bola. Além disso, a entidade planeja fazer outra representação, mas dessa vez, na esfera administrativa para que o árbitro uruguaio Esteban Ostojich, responsável pelo VAR, não possa mais atuar em jogos da seleção brasileira.

Por outro lado, a Conmebol já informou que o árbitro de campo Andrés Cunha e Ostojich foram suspensos, alegando "erros graves e manifestos no exercício de suas funções no desenvolvimento da partida" e por tempo indeterminado. Sobre o lance da falta, o VAR justificou o lance da falta de Otamendi em Raphinha como "força mediana", além de afirmar que não viu a existência da cotovelada do zagueiro argentino contra o atacante brasileiro.